Forza Italia Giovani Reggio Calabria Vincenzo d’Elia è il nuovo coordinatore provinciale

Vincenzo D’Elia è stato nominato nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani a Reggio Calabria. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal movimento giovanile di Forza Italia, che ha annunciato il cambio di leadership all’interno del gruppo locale. La scelta segue un passaggio di testimone tra i responsabili precedenti e si inserisce nel processo di rinnovamento del movimento giovanile della regione.

Passaggio di testimone nelle fila del movimento giovanile di Forza Italia per la provincia di Reggio Calabria: Vincenzo D’Elia è il nuovo coordinatore provinciale del movimento giovanile azzurro.Succede ad Andrea Zirilli, attuale sindaco di Bova Marina, che lascia l’incarico per raggiunti limiti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Forza Italia Giovani, completato il direttivo provincialeSi completa ufficialmente il direttivo provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, dopo le recenti nomine del Segretario Provinciale, dei Vice... Leggi anche: Reggio Calabria: Forza Italia propone funivia Porto-Fortini per rilanciare turismo e valorizzare il territorio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reggio, Giovani Forza Italia: Non una sceneggiata ma partecipazione democratica di 4mila cittadini per Cannizzaro · ilreggino.it; Forza Italia Giovani Parma: Alfonso Fedi nominato Segretario Cittadino; Forza Italia, a fine maggio in Sicilia un'iniziativa politica dedicata ai giovani; De Lellis (Forza Italia Giovani): False le accuse dei Gd sull'intitolazione della sala consiliare di Spoltore. Da Cannizzaro una sceneggiata, ma Forza Italia Giovani risponde al PD e a Panetta: mancanza di rispetto, siete in difficoltàSceneggiate diventate virali in tutta Italia. Così, il segretario provinciale del PD di Reggio Calabria Peppe Panetta, ha definito alcuni passaggi del comizio di domenica scorsa a Piazza De Nava del ... strettoweb.com Elezioni, FI giovani replica a Panetta: ‘Mancanza di rispetto verso i reggini’Il livello del dibattito politico non possa essere ridotto a battute superficiali o a tentativi di delegittimazione personale, spesso utilizzati da chi non ha argomenti sostanziali da opporre. Da Can ... citynow.it Passione, territorio e futuro: i giovani di Forza Italia protagonisti Questa sera, nella nostra sede regionale, ho partecipato al coordinamento provinciale e cittadino di Forza Italia Giovani Vedere una partecipazione così numerosa e determinata è la co - facebook.com facebook