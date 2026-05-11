Nella notte, un negozio di Scandiano è stato svaligiato da due persone che sono riuscite a entrare senza attivare gli allarmi. I ladri hanno portato via diversi oggetti, tra cui alcuni tablet, una cassa e una forma di Parmigiano. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini dei due malviventi, offrendo dettagli sulla loro presenza e sui movimenti all’interno del negozio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a entrare senza allarmi?. Quali dettagli rivelano le telecamere sui due malviventi?. Perché i rapinatori hanno colpito già altre due volte lo stesso titolare?. Quanto peserà il danno economico totale per l'attività di Corrado?.? In Breve Danno stimato dal titolare Catellani superiore a 2.500 euro tra elettronica e cibo.. I ladri hanno rubato due forme di Parmigiano e una torta di compleanno.. I carabinieri sono intervenuti in via Bosco sabato 8 maggio verso le 19:00.. I sospetti avrebbero già colpito due volte il ristorante Don Papi a Reggio.. Sabato 8 maggio 2026 alle ore 14:30, due giovani hanno colpito il ristorante Don Papi a Bosco di Scandiano forzando una porta laterale per sottrarre attrezzature elettroniche e scorte alimentari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandiano, furto al Don Papi: rubati tablet, cassa e Parmigiano

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