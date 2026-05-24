Mattia Furlani tranquillizza | Nulla di grave ma ho sentito la stoccata Mai avuta tanta paura | temevo per tutta la carriera

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la seconda tappa della Diamond League a Xiamen, un atleta ha subito un infortunio. L’atleta ha dichiarato di aver sentito una stoccata e di aver avuto molta paura, temendo danni alla carriera. Successivamente, ha rassicurato sul fatto che nulla di grave sia accaduto. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta o sulle cause dell’incidente.

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Sospiro di sollievo per Mattia Furlani dopo l’infortunio accusato ieri durante la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante sbarcato per l’occasione a Xiamen (Cina). Il Campione del Mondo di salto in lungo ha accusato un fastidio durante la fase di volo del quarto tentativo ed è poi uscito dallo stadio in barella, facendo temere un problema fisico molto importante: secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il fuoriclasse laziale si sottoporrà a ulteriori esami una volta rientrato in Italia, ma è stato lo stesso atleta a tranquillizzare gli... 🔗 Leggi su Oasport.it

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