Fulvio Collovati | Modric o Lewandowski? Strategia senza futuro Puntare sui 37enni è un errore

Fulvio Collovati, ex calciatore campione del mondo nel 1982, ha espresso critiche riguardo alla strategia adottata dai club italiani sul mercato. In particolare, ha commentato la scelta di puntare su giocatori di 37 anni, ritenendola un errore, e ha commentato le decisioni prese riguardo a centrocampisti e attaccanti di alto livello. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di confronto tra tifosi e addetti ai lavori sulle politiche di rafforzamento delle squadre.

Fulvio Collovati, campione del mondo nel 1982 ed ex difensore di Milan e Inter, ha duramente criticato l'attuale gestione del mercato dei principali club italiani. In un'intervista rilasciata nelle scorse ore al portale scommesse.io, Collovati ha definito senza futuro la scelta di puntare su.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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