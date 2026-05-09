Buon compleanno Mimmo Caso Luciano Spinosi Fulvio Collovati

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità: tra queste, alcuni ex calciatori e allenatori noti nel mondo dello sport, come uno dei più celebri allenatori italiani e alcuni ex giocatori di rilievo. Si ricordano anche figure provenienti da altri settori, tra cui attrici e professionisti del diritto. La giornata include inoltre la ricorrenza di compleanni di vari personaggi pubblici italiani e internazionali, con età diverse e percorsi professionali distinti.

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Buon compleanno Claudio Lotito, Giorgio Zancanaro, Candice Bergen, Gaetano Pecorella, Gian Carlo Caselli, Franco Bassanini, Massimo Masini, Maurizio Paniz, Luciano Spinosi, Mimmo Caso, Marco Boglione, Fulvio Collovati, Julius César Uribe, Diego Novaretti, Claudio Pacifico, Michele Miglionico, Marek Jankulovski, Danilo Leva, Luca Rossettini. Oggi 9 maggio compiono gli anni: Alfredo Strambi, politico; Antonio Imbasciati, medico, psicanalista, sessuologo; Dario Fruscio, politico; Gianni Cazzola, batterista; Gaetano Pecorella, avvocato, politico; Giovanni Volpi, imprenditore; Gian Carlo Caselli, magistrato; Giorgio Zancanaro, baritono; Franco Bassanini, politico; Fabio Ferrario, ex calciatore; Massimo Masini, ex cestista, allenatore; Gastone Rizzato, ex calciatore.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Mimmo Caso, Luciano Spinosi, Fulvio Collovati ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin…Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano... Buon compleanno Jan Bernas, Fabio Santolini, Luciano SpallettiRoma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Buon compleanno Mimmo Caso, Luciano Spinosi, Fulvio Collovati; Su Rai Storia Buon compleanno, Massimo Ranieri; Dopo la morte di Domenico: altri organi danneggiati dal freddo nel trasporto. Incontro Zaia-Marina Berlusconi, ipotesi ingresso in FI e ruolo da capogruppo in caso di vittoria alle elezioni 2027 – RETROSCENA x.com