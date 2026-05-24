La Ferrari ha concluso le qualifiche del GP del Canada con sensazioni contrastanti, riconoscendo di non aver sfruttato appieno il potenziale mostrato nelle fasi finali. Il team si prepara ora alla gara, mentre il direttore sportivo ha dichiarato che la pioggia potrebbe rappresentare una sfida, ma non si sa ancora se giocherà a favore o contro. La sessione si è conclusa senza variazioni significative nelle posizioni di partenza.

La Ferrari archivia le qualifiche del GP del Canada con sensazioni contrastanti e la consapevolezza di non aver sfruttato appieno il potenziale mostrato nella fase decisiva della sessione. Sul tracciato di Montréal, la Scuderia di Maranello ha confermato un distacco nell’ordine dei quattro decimi dalla Mercedes, riducendo leggermente il gap rispetto alle prove libere, ma senza riuscire a tradurre i progressi in un risultato di peso in griglia. Lewis Hamilton scatterà dalla quinta posizione, mentre Charles Leclerc dovrà risalire dall’ottava casella dopo un sabato complicato, segnato ancora una volta da difficoltà di feeling con la SF-26. A fare la differenza, soprattutto nel finale della Q3, è stata la gestione degli pneumatici in condizioni climatiche più fredde rispetto alle aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Non so se la pioggia ci favorirà, di sicuro sarà una sfida per noi”

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