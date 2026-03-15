L’analisi di Frederic Vasseur | Mercedes è stata più veloce di noi non ci sono problemi tra Hamilton e Leclerc

L’analisi di Frederic Vasseur evidenzia che la Mercedes ha mostrato una velocità superiore rispetto alla Ferrari nel Gran Premio di Shanghai. Vasseur ha anche dichiarato che non ci sono tensioni tra Hamilton e Leclerc. La Ferrari, dopo Melbourne, conferma sensazioni simili, con il risultato finale che rispecchia quello della settimana precedente, fatta eccezione per la posizione dei due piloti.

La Ferrari lascia Shanghai con sensazioni simili a quelle maturate una settimana prima a Melbourne. Il risultato finale del GP di Cina ricalca infatti quello australiano, con l’unica differenza dell’ordine d’arrivo tra i due piloti. Un segnale di continuità che a Maranello viene letto come un piccolo passo avanti rispetto al difficile 2025, anche s e il confronto diretto con la Mercedes suggerisce che il margine da recuperare sia forse più ampio di quanto sperato. Il Team Principal Frédéric Vasseur preferisce però concentrarsi sugli aspetti positivi, a partire dalla gestione della sfida interna tra i piloti nel corso della gara. L’ingegnere francese ha spiegato che lasciare libertà di correre fosse la scelta più corretta: “ Credo che sia stato tutto sotto controllo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’analisi di Frederic Vasseur: “Mercedes è stata più veloce di noi, non ci sono problemi tra Hamilton e Leclerc” Articoli correlati L’analisi cruda di Frederic Vasseur: “Mercedes avanti mezzo secondo in Australia, ma conta lo sviluppo”Frederic Vasseur (Team Principal della Ferrari) non si nasconde dietro un dito nell’analisi del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026... Leggi anche: Hamilton carico: "Ferrari, vinciamo". Leclerc: "Mercedes più forti di noi. Per ora..." Ferrari targets ICE gains and studies Mercedes deployment | F1 Chinese GP qualifying insights Aggiornamenti e notizie su Frederic Vasseur Temi più discussi: L’analisi cruda di Frederic Vasseur: Mercedes avanti mezzo secondo in Australia, ma conta lo sviluppo; F1 GP Australia | Ferrari, Vasseur: È un buon inizio ma dobbiamo migliorare; Vasseur: Mercedes mezzo secondo davanti a Ferrari. In Cina potrà cambiare qualcosa; F1, pagelle GP Australia 2026: Russell implacabile, Hamilton rigenerato, rivelazione Lindblad. L’analisi di Frederic Vasseur: Mercedes è stata più veloce di noi, non ci sono problemi tra Hamilton e LeclercLa Ferrari lascia Shanghai con sensazioni simili a quelle maturate una settimana prima a Melbourne. Il risultato finale del GP di Cina ricalca infatti ... oasport.it L’analisi cruda di Frederic Vasseur: Mercedes avanti mezzo secondo in Australia, ma conta lo sviluppoFrederic Vasseur (Team Principal della Ferrari) non si nasconde dietro un dito nell'analisi del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di ... oasport.it Frederic Vasseur non nasconde una cauta ma solida soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Cina. La Ferrari, ricordiamo, ha blindato la seconda fila, con Lewis Hamilton terzo davanti a Charles Leclerc, confermando un trend di crescita ch facebook "Porteremo un aggiornamento importante al telaio prossimamente ma non basta. Bisogna intervenire anche sulla gestione del motore e del recupero energetico". La #Ferrari, per bocca del proprio TP Frederic #Vasseur, ha annunciato sviluppi a stretto giro. #F x.com