Frederic Vasseur ha annunciato che a Miami si terrà un nuovo campionato, un evento che coinvolgerà anche altre squadre oltre alla Ferrari. Dopo il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, il Gran Premio del Giappone, la scuderia italiana ha dichiarato di essere soddisfatta ma anche consapevole delle necessità di miglioramenti futuri.

Dopo il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il GP del Giappone, il bilancio della Ferrari è a metà tra soddisfazione e consapevolezza del lavoro ancora da fare. Il podio di Charles Leclerc e il sesto posto di Lewis Hamilton raccontano due gare diverse. A fare chiarezza sul momento della squadra è stato il Team Principal Frédéric Vasseur, che ha analizzato sia il week end giapponese sia le prospettive a breve termine. Vasseur ha innanzitutto voluto chiarire alcune interpretazioni emerse nei giorni precedenti, ridimensionando l’idea di una svolta imminente già dal prossimo appuntamento: “ Ieri ci sono state parecchie incomprensioni. Ho... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur chiarisce: “A Miami un nuovo campionato, ma non solo per noi. Vogliamo raggiungere la Mercedes”

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