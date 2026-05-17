Paola Turci e le diffide a Francesca Pascale Mi ha corteggiata lei e ora parliamo solo tramite avvocati

Paola Turci ha diffidato pubblicamente Francesca Pascale, dichiarando che ora i loro rapporti si svolgono esclusivamente tramite avvocati. La cantante ha riferito di essere stata corteggiata dall’ex compagna e di aver vissuto due anni di matrimonio con lei. Turci ha spiegato che i dettagli del rapporto sono stati comunicati solo attraverso assistenti legali e non ci sono più incontri diretti tra le due. La vicenda riguarda aspetti legali ancora in fase di definizione.

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