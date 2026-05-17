Paola Turci e le diffide a Francesca Pascale Mi ha corteggiata lei e ora parliamo solo tramite avvocati
Paola Turci ha diffidato pubblicamente Francesca Pascale, dichiarando che ora i loro rapporti si svolgono esclusivamente tramite avvocati. La cantante ha riferito di essere stata corteggiata dall’ex compagna e di aver vissuto due anni di matrimonio con lei. Turci ha spiegato che i dettagli del rapporto sono stati comunicati solo attraverso assistenti legali e non ci sono più incontri diretti tra le due. La vicenda riguarda aspetti legali ancora in fase di definizione.
Un matrimonio chiuso malamente, tra diffide e avvocati anche per vedere i cani. Paola Turci è tornata a parlare dell’unione tanto chiacchierata con Francesca Pascale, finita a carte bollate dopo due anni e la fuga dalla villa tra le campagne della Toscana dell’ex di Silvio Berlusconi. Un divorzio su cui nega però i motivi di gelosia circolati tra le pagine di gossip. Il divorzio da Francesca Pascale Turci si è raccontata al Corriere della sera, in occasione del lancio del singolo Vita mia, primo estratto del nuovo album in uscita in autunno, in cui non mancheranno i richiami alla relazione tribolata con Pascale. Rispondendo al riferimento della “prima primavera” estrapolato dal testo della canzone, la 59enne artista romana ha confessato che “dopo due giorni dalla separazione ero felice. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Paola Turci furiosa con Francesca Pascale: il retroscena sulla lite
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