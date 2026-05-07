Andrea Delogu ha recentemente condiviso pubblicamente la sua esperienza con la depressione, affermando che è stato necessario molto coraggio per affrontare il discorso. La conduttrice ha parlato della difficoltà nel parlare di un tema così delicato e personale, sottolineando la volontà di essere sincera riguardo alle proprie fragilità. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di un confronto aperto sulla salute mentale nel mondo dello spettacolo.

Andrea Delogu è una di quelle donne dello spettacolo che riescono sempre a mostrarsi autentiche, anche quando raccontano le parti più fragili della loro vita. Il grande pubblico ha imparato ad amarla non solo nella veste di conduttrice, ma anche in quella di ballerina: la sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in cui ha anche raggiunto il gradino più alto del podio vincendo, ha appassionato tutti, soprattutto per la complicità speciale nata con il suo ballerino Nikita Perotti. Negli ultimi giorni Andrea però è tornata a parlare apertamente di uno dei periodi più difficili che abbia mai attraversato, ovvero i tre anni di depressione vissuti nel silenzio mentre fuori tutto sembrava andare per il verso giusto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu, la confessione sulla depressione: “C’è voluto coraggio a parlarne”

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