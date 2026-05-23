Una donna di origini lituane è stata derubata del suo orologio del valore di 50mila euro mentre si trovava con il figlio a Forte dei Marmi. Un uomo le ha afferrato il braccio e le ha strappato il gioiello, poi è fuggito. La scena si è svolta in strada e i sospetti sono stati intercettati lungo l’autostrada A1, dove sono stati fermati dalla polizia. La donna e il figlio sono rimasti illesi.

Le ha strappato un Rolex da 50mila euro mentre stava facendo un aperitivo con il figlio di sette anni nel centro di Forte dei Marmi. È stata presa per un braccio e gettata sulla sedia mentre urlava per chiedere aiuto ma a niente sono servite per bloccare quell'uomo con la maglietta hawaiana che si era avvicinato al suo tavolo. Un bottino da oltre cinquantamila euro che però gli agenti della squadra anticrimine del Commissariato locale è riuscito a recuperare. Alla fine tre persone sono state fermate mentre erano in fuga sull'A1, all'altezza di Roma Nord., La vittima è Viktorija Denisenko, donna lituana di 47 anni. Si trovava... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Forte dei Marmi, le strappano dal polso un orologio da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1

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