Una donna di origini lituane stava facendo aperitivo con il figlio di 7 anni quando è stata avvicinata da due uomini. Le hanno strappato un Rolex del valore di 50 mila euro dal polso e sono fuggiti in auto. La donna ha chiamato la polizia, che ha intercettato il veicolo sulla A1. Gli agenti hanno bloccato la fuga e arrestato i due uomini. La donna è rimasta illesa.

Le ha strappato un Rolex da 50mila euro mentre stava facendo un aperitivo con il figlio di sette anni nel centro di Forte dei Marmi. È stata presa per un braccio e gettata sulla sedia mentre urlava per chiedere aiuto ma a niente sono servite per bloccare quell'uomo con la maglietta hawaiana che si era avvicinato al suo tavolo. Un bottino da oltre cinquantamila euro che però gli agenti della squadra anticrimine del Commissariato locale è riuscito a recuperare. Alla fine tre persone sono state fermate mentre erano in fuga sull'A1, all'altezza di Roma Nord., La vittima, una donna lituana di 47 anni, si trovava seduta al tavolo... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Forte dei Marmi, le strappano dal polso un rolex da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1

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