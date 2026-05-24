Formula 1 oggi il Gp del Canada | orario griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming

Oggi, domenica 24 maggio, si corre il Gran Premio del Canada a Montreal, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. La gara inizia alle 20:00 ora locale. La griglia di partenza vede in pole position il pilota che ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche, seguito dagli altri in ordine di velocità. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su canali dedicati.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 24 maggio, torna la Formula 1 con il Gp del Canada. Il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri (con tanto di polemiche con il compagno di squadra Antonelli per un contatto al limite). In. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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