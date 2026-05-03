Formula 1 oggi Gp Miami | orario griglia di partenza e dove vederlo

Oggi si svolge il Gran Premio di Miami, settima tappa del campionato di Formula 1. La gara principale si disputa di pomeriggio, dopo che ieri si è corsa la gara sprint, vinta da Lando Norris davanti a Oscar Piastri, con le McLaren che hanno ottenuto un risultato dominante. La griglia di partenza è stata definita sulla base dei tempi delle qualifiche. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e online.

(Adnkronos) – Torna la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position scatterà ancora una volta l'attuale leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (è la terza consecutiva), che ha chiuso le qualifiche di ieri davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc con il miglior tempo (1'27"798). Ecco orario, griglia di partenza del Gran Premio e dove vederlo in tv e streaming. Ecco la griglia di partenza del Gp di Miami di Formula 1, al via oggi alle 22 ora italiana: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2. Max Verstappen (Red Bull) 3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

F1, Charles Leclerc fuori dal GP del Brasile! Contatto tra Kimi Antonelli e Piastri a Interlagos

Notizie correlate

Leggi anche: Formula 1, domani Gp Cina: orario, griglia di partenza e dove vederlo

Leggi anche: MotoGp, oggi Gp Spagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv (in chiaro)

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La F1 in pista a Miami: oggi Sprint Race e qualifiche; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami; F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming; F1, GP Miami: Antonelli alla 3ª pole di seguito come Senna e Schumacher.

Formula 1 oggi, orari TV del GP Miami su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole, Leclerc terzoLa Formula 1 torna in pista oggi per il GP Miami. Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Leclerc dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 19:00. La F1 ha deciso di cambi ... fanpage.it

Formula 1, oggi Gp Miami: orario, griglia di partenza e dove vederloTorna la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position sca ... adnkronos.com

F1,GP MIAMI: SERENA WILLIAMS NEL BOX FERRARI "Ho sempre amato la formula uno e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici" Ottima scelta Serena serenawilliams ig - facebook.com facebook

Doppietta McLaren nella gara sprint del Gp di Miami di Formula 1. A vincere è stato il campione del mondo Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarta la Mercedes di Kimi Antonelli davanti al compagn x.com