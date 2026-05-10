MotoGp oggi Gp Francia | orario griglia di partenza e dove vederlo in tv

Oggi si svolge il Gran Premio di Francia di MotoGp, quinta tappa del Mondiale. La gara si disputa domenica 10 maggio, riprendendo dopo la corsa Sprint di ieri. La diretta streaming e televisiva è disponibile per gli appassionati che vogliono seguire l’evento. La griglia di partenza è stata definita in base alle qualifiche svolte nelle precedenti sessioni.

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Francia – in diretta tv e streaming – quinto appuntamento del Montomondiale, che riparte dopo la gara Sprint di ieri. A Le Mans si ricomincia dal successo di Alex Marquez nell’ultimo Gp in Spagna sul circuito di Jerez, dove il pilota della Ducati Gresini si è imposto davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, ancora leader della classifica Piloti, e alla VR46 DI Fabio Di Giannantonio. Inseguono le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che scatterà dalla pole position dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche. La griglia di.🔗 Leggi su Seriea24.it

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