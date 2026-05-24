Formazioni ufficiali Torino Juventus | le scelte di D’Aversa e Spalletti per il derby della Mole Quante sorprese!

Le formazioni ufficiali di Torino e Juventus sono state annunciate per il derby della Mole, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. D’Aversa ha scelto un modulo con tre difensori, mentre Spalletti ha optato per un 4-2-3-1 con due centrocampisti di contenimento. Entrambi gli allenatori hanno deciso alcune variazioni rispetto alle ultime partite, sorprendendo gli addetti ai lavori.

Formazioni ufficiali Torino Juventus: le scelte di D’Aversa e Spalletti per il match di Serie A, valido per la 38ª giornata 202526. Le formazioni ufficiali di Torino Juventus, sfida valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A 202526. Ecco le scelte di D’Aversa e Spalletti. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le scelte degli allenatori: le formazioni ufficiali. In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo finale di stagione. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto: Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Parma - Juventus // Le scelte di Spalletti/ Arriva Boga

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