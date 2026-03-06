Venerdì al Maradona si gioca Napoli-Torino, una partita importante per entrambe le squadre. Le formazioni probabili vedono Conte e D'Aversa schierare le loro scelte, con alcune sorprese in campo. Il match può influenzare la classifica e il cammino europeo di entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase del campionato.

Il confronto di venerdì al Maradona illumina una serata decisiva per l’Europa, con il Napoli pronto a consolidare la sua posizione in zona Champions e il Torino intenzionato a proseguire il percorso di crescita inaugurato dal nuovo corso tecnico. Due allenatori legati da una lunga amicizia, ma il campo non ammette sconti: ogni scelta può decidere i margini di una rifondazione tecnica e sportiva per entrambe le squadre. Nel Napoli, l’emergenza in mediana è completa: assenti Lobotka e McTominay, con quest’ultimo che sembra destinato a prolungare il countdown per un possibile rinnovo. Le chiavi del reparto centrale passano quindi a Gilmour ed Elmas, chiamati a dare dinamismo, palleggio e interdizione in una zona nevralgica del campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Napoli-Torino, le scelte di Conte e D'Aversa: formazioni probabili e sorprese in campo

