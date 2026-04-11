Formazioni ufficiali Milan Udinese | le scelte di Allegri e Runjaic per il match di Serie A delle 18 Quante sorprese!

Alle ore 18 si gioca il match tra Milan e Udinese, valido per la 32ª giornata della Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali da parte di Allegri e Runjaic, con alcune scelte che hanno attirato l’attenzione. Entrambi gli allenatori hanno deciso gli undici titolari, senza ulteriori annunci o variazioni dell’ultimo minuto. La partita si svolge in un clima di attesa, con le formazioni pronte ad affrontarsi sul campo.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato De Laurentiis: «Futuro FIGC? Non serve un ex giocatore, ma qualcuno che possa parlare politicamente con il governo. Sugli agenti.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Milan Udinese: le scelte di Allegri e Runjaic per il match di Serie A delle 18. Quante sorprese! Formazioni ufficiali Genoa Udinese: le scelte di De Rossi e Runjaic per il match di Serie AManchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia... Leggi anche: Formazioni ufficiali Lecce Udinese: le scelte di Di Francesco e Runjaic per il match di Serie A