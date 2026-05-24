Forbidden fruit 3 replica puntata 24 maggio in streaming | Video Mediaset

Domenica 24 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset una replica di due episodi della soap turca Forbidden Fruit 3, trasmessi in precedenza da Canale 5. Si tratta degli episodi numero 137 e 138, che sono stati rimessi online in modalità on demand. La messa in onda ha previsto un doppio appuntamento, offrendo agli spettatori la possibilità di rivedere le puntate in modo gratuito tramite la piattaforma di streaming Mediaset.

Doppio appuntamento oggi – domenica 24 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 137 e 138 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Zehra viene licenziata e, presa dallo sconforto, si ubriaca, trascurando Halit Can e mandando su tutte le furie Asuman. Yildiz incontra in ufficio un amico del signor Bülent, Kerim, bello ma che prende subito in antipatia, o almeno così sembra. Emir prende una sbandata per una nuova segretaria, Dilara, e finge di essere lui a capo del progetto di Yildiz, ma lo confessa subito all’amica. Intanto, Sahika sta tramando qualcosa di letale ai danni di Ender. Erim, preoccupato per la situazione finanziaria del padre Halit, vende la propria chitarra e nasconde il denaro nella giacca di Halit. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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