Forbidden fruit 3 replica puntata 24 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 24 aprile, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3, disponibile anche in streaming su Video Mediaset. In questa puntata, Yildiz utilizza una scusa per portare Halit davanti alla casa di Nadir, cercando di convincerlo che Leyla lavora come spia per il suo rivale. La scena si svolge con i protagonisti intenti a mettere in atto le proprie strategie per scoprire le vere intenzioni degli altri personaggi.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna con una scusa, Yildiz porta Halit davanti all’abitazione di Nadir, convinta di potergli dimostrare che Leyla e’ una spia al soldo del suo rivale. Leyla però, agendo d’anticipo, chiama Halit e riesce a rassicurarlo, facendo apparire Yildiz come una visionaria ossessionata. Si tratta dell’ennesima trappola orchestrata da Sahika e Nadir per distruggere la fiducia di Halit nei confronti di Yildiz. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 92 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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