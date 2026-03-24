Forbidden fruit 3 replica puntata del 24 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 24 marzo, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming. Nella puntata, la rivelazione di Sahika sul matrimonio di Lila e sulla paternità di Kaya ha avuto un forte impatto sui personaggi. La puntata è stata resa disponibile tramite piattaforma Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 24 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna l’onda lunga della rivelazione di Sahika riguardo al matrimonio di Lila e alla paternità di Kaya travolge tutti. Ender prova a parlare con i suoi figli, ma riceve un netto rifiuto da entrambi: Yigit non le perdona di averlo abbandonato, Erim di avergli mentito per tanti anni. Disperata, trova accoglienza solo da Yildiz, che – di buon umore dopo il suo ritorno trionfale nella villa di Halit – è pronta a consolarla con la abituale ironia. Lila, depressa e delusa da Yigit, accetta l’iniziativa di Halit di far annullare il matrimonio, Yigit invece, si rifiuta di firmare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata del 24 marzo in streaming | Video Mediaset Articoli correlati Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 gennaio in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – sabato 24 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Forbidden fruit 3, replica puntata del 24 febbraio in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – martedì 24 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Contenuti utili per approfondire Video Mediaset Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata del 20 marzo in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata del 22 marzo in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata del 14 marzo in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata del 19 marzo in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata del 22 marzo in streaming | Video Mediaset0Replica puntata Forbidden fruit del 22 marzo 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 3 al 7 novembreUna piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda ... tgcom24.mediaset.it Grazie amici di X-Style #rmc60 https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/xstyle/60-anni-di-radio-monte-carlo_F314203401008C04 - facebook.com facebook Le orecchietteeee #CadoDalleNubi è disponibile in streaming su Mediaset Infinity! x.com