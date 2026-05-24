Flotilla due italiani nel gruppo fermato a Sirte
Due italiani sono tra i membri del ‘Global Sumud Land Convoy’ fermati a un posto di blocco a Sirte, in Libia. La flotta, parte della spedizione della Global Sumud Flotilla, è stata bloccata durante un controllo. Al momento non ci sono dettagli su eventuali accuse o procedimenti legali. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali locali. La posizione dei due italiani non è stata ancora comunicata.
Da quanto si apprende, sono due gli italiani che fanno parte del ‘Global Sumud Land Convoy‘ (convoglio parte della spedizione della Global Sumud Flotilla) che è stato fermato a Sirte, in Libia, a un posto di blocco. La Farnesina sta verificando se i due siano stati arrestati. Il convoglio trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e sta cercando di raggiungere l’enclave palestinese via terra. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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