Flotilla per Gaza fermata da Israele | trattenuti 29 attivisti italiani tra loro anche un deputato 5 Stelle e un giornalista

Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla diretta verso Gaza, trattenendo 29 attivisti italiani a bordo. Tra loro ci sono anche un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista. La flottiglia, partita da un porto europeo, era diretta verso la Striscia di Gaza senza autorizzazione. Le autorità israeliane hanno fermato le imbarcazioni e hanno disposto il sequestro dei mezzi e il trasferimento dei partecipanti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

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Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla diretta verso Gaza. A confermarlo è stata Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, spiegando che tra le persone trattenute ci sono 29 attivisti italiani e altre tre persone non italiane ma residenti in Italia. L’ultima imbarcazione fermata è stata la “Karsi-i Sabadab”, sulla quale viaggiavano il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l’attivista Ruggero Zeni. Secondo quanto riferito dagli organizzatori della missione, tutti i passeggeri sono stati trasferiti su una corvetta israeliana diretta verso il porto di Ashdod, dove è atteso il team legale dell’associazione Adalah per l’assistenza ai fermati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Flotilla per Gaza fermata da Israele: trattenuti 29 attivisti italiani, tra loro anche un deputato 5 Stelle e un giornalista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gaza, Flotilla intercettata da Israele. Attivisti arrestati e comunicazioni interrotte Sullo stesso argomento Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a CretaQuesta notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Flottiglia pro Gaza fermata da Israele: tra gli attivisti anche la sorella del presidente irlandeseIeri le forze speciali israeliane hanno intercettato e preso il controllo di parte della Global Sumud Flotilla, il convoglio navale partito dalla... La #Flotilla salpa per essere fermata e Israele la ferma. La missione non è gli aiuti a #Gaza, ma la sfida al blocco. Lo scopo non è umanitario, ma politico. Legittimo e opinabile. Mai una parola contro il nemico dei palestinesi: #Hamas @DavideGiac #N x.com Flotilla, Israele ferma tutte le barche: 29 italiani trattenuti. L'Idf ha sparato contro 6 imbarcazioniTutte le barche della Flotilla per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. L'ha confermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, ... ilmattino.it Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subitoLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subito ... tg24.sky.it