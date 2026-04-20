Farsa fiscale da 178 milioni | smantellata la rete di cartiere

La Guardia di Finanza di Monza ha smantellato una rete di società cartiere che aveva creato un meccanismo di evasione fiscale per un valore complessivo di 178 milioni di euro. L’indagine ha portato al sequestro di numerose società fittizie coinvolte nel sistema. Le autorità hanno sequestrato beni e documenti relativi alle operazioni illecite, che erano state messe in atto per nascondere somme di denaro e ridurre le imposte dovute.

Un imponente meccanismo di evasione fiscale, basato sulla creazione di una rete di società cartiere per un valore complessivo di 178 milioni di euro, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Monza. L’operazione ha colpito 14 imprese coinvolte in un sistema di fatturazioni false tra le province di Milano e Prato, portando al sequestro preventivo di circa 12 milioni di euro nei confronti di un imprenditore cinese residente in Brianza. Il meccanismo delle cartiere tra Concorezzo e la provincia di Prato. Le indagini sono partite da un controllo fiscale mirato presso una realtà imprenditoriale situata a Concorezzo, gestita da cittadini di origine cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farsa fiscale da 178 milioni: smantellata la rete di cartiere Notizie correlate Frode fiscale e riciclaggio: smantellata rete da mezzo miliardoTempo di lettura: 3 minutiAl termine di una articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questo Ufficio, militari della Compagnia della... Visti falsi e schiavitù: smantellata rete da 19 milioni di euroLa Guardia di Finanza di Rovato ha smantellato un meccanismo criminale che si estendeva tra le province di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Lodi,...