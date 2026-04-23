Tessera sanitaria Fisco scatenato | ecco chi rischia un nuovo salasso

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata. A partire da quest’anno, saranno verificati più accuratamente i dati dichiarati dai contribuenti, con particolare attenzione alle spese che potrebbero essere soggette a eventuali anomalie o irregolarità. La revisione riguarda soprattutto le spese sostenute per cure mediche, farmaci e altri servizi sanitari inseriti nella documentazione fiscale.

Si rafforzano i controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata. La novità riguarda l’adozione di verifiche più puntuali e sistematiche, basate sull’incrocio dei dati collegati alla tessera sanitaria con quanto riportato dai contribuenti. Il quadro è definito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, che introduce criteri più stringenti per i controlli formali sulle detrazioni fiscali relative alle spese mediche. Controlli del Fisco sulle spese sanitarie: cosa cambia. Il cambiamento principale riguarda il modo in cui vengono selezionate le dichiarazioni da sottoporre a verifica.🔗 Leggi su Tvzap.it

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