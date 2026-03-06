Fisco stop ai prelievi sui conti correnti | l’Europa boccia la legge voluta da Mario Monti

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la legge approvata nel 2011 sotto la guida di Mario Monti, che regolava i prelievi forzosi e i controlli sui conti correnti bancari. La sentenza mette fine alla possibilità di interventi forzati da parte del fisco sui conti bancari senza accordi preventivi. La decisione riguarda l’insieme delle norme adottate in quegli anni in Italia.

La Corte ha condannato l'Italia rilevando una mancanza di garanzie procedurali e un eccessivo arbitrio nell'acquisizione dei dati bancari dei contribuenti Stop ai prelievi forzosi e ai controlli sui conti correnti da parte del fisco. Arriva la sentenza della Cedu che boccia la legge voluta da Mario Monti a fine 2011 che rivoluziona l'azione delle agenzie delle entrate rispetto ai conto correnti bancari. La Corte ha condannato l'Italia rilevando una mancanza di garanzie procedurali e un eccessivo arbitrio nell'acquisizione dei dati bancari dei contribuenti. Secondo i giudici di Strasburgo, il Fisco non può "spiare" i conti senza regole precise e tutele adeguate.

