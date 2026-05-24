Il 24 maggio, tra gli ospiti del programma condotto da Francesca Fialdini ci saranno Andrea Delogu e Fiorella Mannoia.

Il salotto pomeridiano di Rai 1 riapre le sue porte per un nuovo e atteso appuntamento con Francesca Fialdini al timone di Da noi. a Ruota Libera. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in sinergia con Endemol Shine Italy, lo show si conferma uno spazio privilegiato per esplorare le parabole umane e i bivi esistenziali di chi ha saputo reinventarsi con determinazione. L’appuntamento per seguire queste storie di riscatto è fissato, come sempre, per oggi, domenica 24 maggio a partire dalle ore 17.20, sia sul primo canale della TV di Stato sia in streaming su RaiPlay. Ricchissimo e variegato il parterre di ospiti che si alterneranno in studio durante la puntata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Noi... a Ruota Libera, Andrea Delogu e Fiorella Mannoia tra gli ospiti del 24 maggio

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Dalle 17:20 alle 18:40 su @RaiUno, @francifialdini ci aspetta tutti quanti a #DaNoiARuotaLibera NON MANCATE MI RACCOMANDO Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com

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