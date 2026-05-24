Da noi a ruota libera oggi in tv | Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della puntata
Nella puntata di oggi di “Da noi... a ruota libera” sono intervenuti diversi ospiti noti del mondo dello spettacolo, che hanno condiviso esperienze di rinascita e storie personali significative. La trasmissione, trasmessa in televisione, presenta interviste a personaggi celebri, con focus su narrazioni di vita e momenti di cambiamento. Tra gli ospiti, anche un’artista molto amata, che ha parlato della propria carriera e di un episodio che ha segnato un punto di svolta.
Celebri e amati nomi dello spettacolo, racconti di rinascita e storie in grado di lasciare il segno: la nuova puntata di “Da noi. a ruota libera” garantisce un pomeriggio ricco di emozioni, confidenze e testimonianze. Oggi, domenica 24 maggio, dalle 17.20 su Rai 1, Francesca Fialdini accoglie. 🔗 Leggi su Today.it
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