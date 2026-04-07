Malore improvviso in strada | rianimato sul posto e portato d' urgenza al Civile

Lunedì sera a Lumezzane si sono vissuti momenti intensi in via Turati, dove un uomo è crollato improvvisamente a terra in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno praticato le manovre di rianimazione e hanno stabilizzato la persona. Dopo aver ricevuto le prime cure, il malore ha richiesto il trasporto d’urgenza all’ospedale civile.

Crolla a terra in via Turati, in arresto cardiaco: momenti drammatici nella serata di lunedì a Lumezzane. Un uomo di 52 anni è stato colto da un improvviso malore intorno alle 19, sotto gli occhi di alcuni testimoni che si sono subito resi conto della gravità della situazione. L’allarme è stato subito lanciato al numero unico per le emergenze 112, facendo scattare la macchina dei soccorsi la cui prontezza si è rivelata fondamentale. In pochi minuti sono arrivati sul posto i volontari della Croce Bianca di Lumezzane con un’ambulanza, insieme all’automedica e ai carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Colpita da un malore improvviso: ragazza portata d'urgenza all'ospedale CivileAmbulanza a sirene spiegate in via dei Prati a Bovezzo per soccorrere una ragazza di 25 anni che, intorno alle 12. Stagno, accusa un malore mentre si trova in una tabaccheria: 61enne rianimato e portato all'ospedaleAttimi di grande apprensione quelli vissuti in una tabaccheria di via Vecchia Aurelia a Stagno dove un uomo un 61enne è stato colto da un malore... Marco muore a 22 anni nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa Temi più discussi: Si accascia a terra all'improvviso in strada a Milano: gravissimo; Malore al volante in via Malpighi: 85enne alla guida finisce contro un’auto; Tragedia in via Sarzana: uomo di mezza età trovato privo di vita dal figlio; Bari, ha un malore alla guida e sfonda il guardrail sul ponte: cadono calcinacci giù in strada, lunghe code sulla statale. Stroncati da un malore improvviso: due cercatori di asparagi muoiono lo stesso giorno a San Felice a CancelloNella zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, due cercatori di asparagi sono morti nello stesso giorno a poche ore di distanza, stroncati entrambi da un malore improvviso. Uno dei due ... blitzquotidiano.it Malore in vacanza, ricoverato bimbo di due anniPESCASSEROLI Un bambino di due anni, originario di Pescara, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale della sua città, dopo essere stato colto da un malore ... ilmessaggero.it Tragedia a Pasquetta, Christian Raucci muore a 18 anni, davanti al barbecue, per un malore improvviso - facebook.com facebook Paura per #Lucescu, malore improvviso durante l'allenamento della Romania: "Trasportato d'urgenza in un ospedale" x.com