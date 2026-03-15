Ello 14enne in moto investe una donna di 47 anni | lei è grave

Oggi pomeriggio a Ello, un ragazzino di 14 anni in moto ha investito una donna di 47 anni. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Ello (Lecco), 15 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, a Ello, in Brianza lecchese. Un 14enne in sella a un cinquantino da cross ha investito una passante di 47 anni. Sono finiti entrambi a terra, ma ad avere la peggio è stata la donna, che ora è ricoverata in prognosi riservata. L'incidente. L'incidente è successo poco dopo le 14, lungo la Strada provinciale 70 che collega Ello a Villa Vergano di Galbiate, in un tratto molto stretto e senza marciapiede. La 47enne camminava a bordo strada, mentre l'adolescente avrebbe perso il controllo della sua moto, travolgendola in pieno e scaraventandola a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ello, 14enne in moto investe una donna di 47 anni: lei è grave Articoli correlati Cade da una moto su una pista di motocross: grave 14enne nel VicentinoGravissimo incidente sulla pista di motocross di via Scovizze a Isola Vicentina (Vicenza) nella tarda mattinata di sabato 10 gennaio. Corre in auto per accompagnare la moglie a partorire, investe una donna: è gravePotrebbe esserci una distrazione dovuta alla fretta di un bimbo che stava per venire al mondo all'origine di un incidente stradale avvenuto martedì...