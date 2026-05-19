Temptation Island l' annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia | Stiamo tornando

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime settimane, le trasmissioni del palinsesto primaverile lasceranno spazio alle novità dell’estate. Tra queste, si attende il ritorno di Temptation Island, confermato da un annuncio a sorpresa del conduttore. La produzione si sta preparando per le registrazioni e le prime anticipazioni riguardano già il cast e le modalità di svolgimento del programma. La notizia ha suscitato curiosità tra il pubblico, mentre gli operatori televisivi continuano a pianificare le prossime settimane di programmazione estiva.

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I palinsesti primaverili stanno per cedere il passo all'intrattenimento estivo e la macchina organizzativa di Cologno Monzese è già in movimento. A confermare l'imminente ritorno di uno dei format di punta di Canale 5 è Filippo Bisciglia. Sebbene i primi promo televisivi stiano alimentando l’attesa, il conduttore ha voluto rassicurare personalmente i follower con un messaggio diretto, sancendo di fatto il via ufficiale alla nuova stagione di ‘ Temptation Island ’. Dal sogno al successo . Per Filippo Bisciglia, quel falò sulla spiaggia non è semplicemente un set televisivo, ma il coronamento di un sogno. Ex concorrente del Grande Fratello nel lontano 2006, Bisciglia ha costruito una carriera televisiva, diventando il punto di riferimento del programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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