Commercio e turismo Gaiardi segretaria della FilCams Cgil | Forte impegno

Alessandra Gaiardi è stata eletta nuova segretaria generale della FilCams Cgil di Ferrara, l'organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori dei settori del commercio, terziario, turismo e servizi. La sua nomina riguarda un'area che coinvolge diverse realtà economiche della città e della provincia. La sua nomina è stata annunciata recentemente e fa seguito a un processo di rinnovamento interno dell'organizzazione sindacale. La nuova segretaria si occuperà di coordinare le attività e le negoziazioni sindacali nei settori di riferimento.

Alessandra Gaiardi è la nuova segretaria generale della FilCams Cgil di Ferrara, la categoria che segue i comparti del commercio, terziario, turismo e servizi. Gaiardi è stata eletta questa mattina all’unanimità dall’Assemblea Generale della Filcams, succede a Maria Lisa Cavallini eletta alla guida della Filt Cgil, la categoria dei trasporti e della logistica. Gaiardi, 55 anni, inizia la sua attività come delegata sindacale Rsu-rls nel 2004 in Coop Estense per poi entrare in Filcams Cgil di Ferrara nel 2020 come Coordinatrice delle Rsu e Rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) di Coop Alleanza gestendo i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro durante il periodo Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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