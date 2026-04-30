Fiamme in una pelletteria edificio dichiarato inagibile

Questa mattina alle prime luci dell’alba si è sviluppato un incendio in una pelletteria situata in via dei Cattani a Sesto Fiorentino. Le fiamme hanno causato danni all’edificio, che è stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incendio.

Sesto Fiorentino (Firenze), 30 aprile 2026 – Incendio questa mattina intorno alle 6,30 a Sesto Fiorentino, in via dei Cattani. Le fiamme hanno interessato una pelletteria; sul posto sdono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e della sede centrale di Firenze. I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e due autobotti e un’autoscala, hanno fatto ingresso all’interno dei locali invasi dai fumi della combustione, contenendo la propagazione dell’incendio. Sono iniziate poi le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza. In seguito ai danni provocati dal calore e dai fumi della combustione, l’edificio è stato dichiarato inagibile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme in una pelletteria, edificio dichiarato inagibile Notizie correlate Lavoratori in nero nell’edificio già dichiarato inagibile: sequestrata una pasticceria abusivaMartignana Po (Cremona), 29 marzo 2026 – Lavoratori sfruttati e condizioni di sicurezza inaccettabili nella pasticceria clandestina che fungeva anche... Esplosione a Villaricca, riunione in Prefettura: edificio inagibile e due feriti ancora ricoveratiEmergono nuovi dettagli sulla violenta esplosione di ieri mattina a Villaricca, in via Consolare Campana.