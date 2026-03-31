Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di Trento

È stata annunciata la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, che si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2026. La manifestazione si tiene ogni anno nella città e rappresenta un appuntamento dedicato a temi economici, coinvolgendo relatori e pubblico provenienti da diverse aree. La formula dell’evento è stata ideata nel 2022 dal Gruppo organizzatore.

Si terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal Gruppo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di Trento Articoli correlati Festival dell’Economia di Trento: consegnata a Papa Leone XIV la pergamena con il titolo della prossima edizioneLa delegazione dei vertici del Gruppo Il Sole 24 ORE, composta dalla presidente Maria Carmela Colaiacovo, l’amministratore delegato Federico... Leggi anche: Festival dell’Economia di Trento, al via “Le Voci del Domani”: giovani speaker cercasi presentata il titolo della 21 edizione del festival economia di trento 2026 Una selezione di notizie su Presentata la XXI edizione del Festival... Temi più discussi: Trofeo Ristorante da Loris 2026. Presentata la 22^ edizione: sport, passione e territorio da sempre rappresentano la manifestazione nazionale; Milano, presentata l’edizione 2026 dell’evento OrientaTalenti; I vignaioli del Carso a confronto: a Trieste la 19ª edizione di Teranum; Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026 - disponibilità scrutatori e presidenti di seggio. Coppa Canottieri, presentata la nuova edizione: tutte le novitàPresentata presso il Circolo Canottieri Lazio la Coppa dei Canottieri Cbill che quest'anno festeggia 61 anni. L'appuntamento con il torneo di calcetto più antico d’Europa è dal 23 giugno al 23 ... corrieredellosport.it Trailers Film Fest, presentata la XXIII edizione della manifestazioneConvincere il pubblico a vedere un film è un'arte vera e propria, che ha una lunga storia e deve intrigare senza svelare troppo, incuriosire senza tradire il film. È stata presentata la XXIII edizione ... comingsoon.it Gennaro Santamaria, 63 anni, è stato fermato dopo la denuncia presentata da un libero professionista - facebook.com facebook Media, presentata a New York America Oggi News Agency x.com