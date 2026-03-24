futsal c2 al santarcangelo restano i playout

Il Rimini chiude in bellezza la stagione con una rotonda vittoria sull’ Osteria Grande (9-3), che però vale purtroppo solo il sesto posto, a un punto dal Lugo e a 2 punti dal Santa Sofia e dai playoff. Spazio per tutti con l’esordio di Bollini in porta nella partita di addio di Momo Sabir. Per quanto riguarda la partita, tris di Floris, doppiette di Gabrielli e Di Maio, gol di Muratori e Pandolfi. Se la giocherà ai playou, invece, la permanenza in categoria lo Young Santarcangelo battuto dal Bologna (3-1). Futsal C2. Girone B (22ª giornata): Bologna-Young Santarcangelo 3-1, Calcio a cinque Rimini-Osteria Grande 9-3, Lugo-Polisportiva 1980 5-2, Mernap Faenza-Città Del Rubicone 7-5, Sporting Bagnacavallo-Santa Sofia 5-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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