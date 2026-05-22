La 56esima edizione della Sagra del Vino torna a San Clemente con tre giornate di festa
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, si svolgerà a San Clemente la 56ª edizione della Sagra del Vino, una delle manifestazioni più antiche e conosciute della zona. L’evento, dedicato alla tradizione vinicola locale, prevede tre giorni di feste e iniziative che attirano numerosi visitatori ogni anno. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo aziende vinicole e associazioni che presentano prodotti e spettacoli legati alla cultura del vino.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, torna a San Clemente la 56esima edizione della Sagra del Vino, storica manifestazione dedicata alla tradizione vinicola del territorio. In programma tre giornate di festa tra degustazioni, musica, spettacoli e la tradizionale tra cui la tradizionale gara dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Sezze, torna la Sagra del Carciofo con la 55ª edizione: tradizione, spettacoli e buon cibo nel cuore della cittàABBONATI A DAYITALIANEWS Tutto pronto a Sezze per la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, in...
74^ Sagra del Pesce di Camogli: torna la grande festa con mega-frittura e spettacoli pirotecniciSi avvicina il momento della 74^ Sagra del Pesce di Camogli, l'attesissima manifestazione che ogni anno attira nella località del Golfo Paradiso...
MARATONA di REGGIO EMILIA 13 Dicembre 2026 Vuoi un motivo per correre a Reggio Emilia? Noi te ne diamo 30! ? n.9 ? Perché è l’occasione per gustare i prodotti d’eccellenza locali, come ad esempio il Lambrusco reggiano, Partner ufficiale della facebook
Sagra del neccio a San Quirico (Pescia)Domenica 8 marzo il borgo di San Quirico di Valleriana, frazione del comune di Pescia (in provincia di Pistoia), ospiterà la 56esima edizione della sagra del neccio di San Quirico, uno degli ... lanazione.it