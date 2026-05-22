La 56esima edizione della Sagra del Vino torna a San Clemente con tre giornate di festa

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, si svolgerà a San Clemente la 56ª edizione della Sagra del Vino, una delle manifestazioni più antiche e conosciute della zona. L’evento, dedicato alla tradizione vinicola locale, prevede tre giorni di feste e iniziative che attirano numerosi visitatori ogni anno. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo aziende vinicole e associazioni che presentano prodotti e spettacoli legati alla cultura del vino.

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