Un uomo è stato ferito in metropolitana da una donna che gli ha colpito la testa con una cinghia dopo che aveva impedito un furto in banchina. La scena si è svolta ieri mattina, con urla e un breve scontro tra i presenti. La donna è stata poi fermata dalla polizia, intervenuta sul posto. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La ricostruzione degli eventi è in corso.

Milano, 24 maggio 2026 – Le urla d’allarme rivolte ai viaggiatori, poi il parapiglia sulla banchina e l’inseguimento sulle scale mobili, che per Lukas Biancolino, volontario “anti manolesta”, ha significato ricevere “una cinghiata in testa”, racconta il diciannovenne, che è finito al pronto soccorso e poi è andato a sporgere denuncia ai carabinieri. Il giovane, italiano originario della Lituania, lavora come barista in un locale del centro e nel tempo libero passa al setaccio le stazioni della metropolitana insieme agli altri volontari del Comitato sicurezza per Milano al quale si è unito dopo aver subìto il furto del portafoglio qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferito da una borseggiatrice in metropolitana. “Mi ha colpito con una cinghiata in testa dopo che ho sventato il furto in banchina”

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