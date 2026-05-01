Un uomo di 31 anni ha scritto alla rubrica del tabloid britannico The Sun per condividere la sua storia, in cui rivela di essere coinvolto in una relazione segreta con una donna di 27 anni, prossima a sposarsi con un altro. La donna si aspetta di mantenere i incontri anche dopo il matrimonio, ma lui afferma di essersi innamorato. La lettera ha suscitato l’attenzione di esperti e lettori, evidenziando le complessità di questa situazione.

La rubrica di consulenza sentimentale “ Dear Deidre “, ospitata sulle pagine del tabloid britannico The Sun, ha recentemente affrontato il caso di un uomo di 31 anni intrappolato in una relazione clandestina con una donna di 27 anni, a pochi mesi dal matrimonio di quest’ultima con un altro uomo. La vicenda è stata esposta dallo stesso lettore attraverso una lettera, a cui è seguita la disamina dell’esperta. Il racconto del lettore: dal primo incontro alla relazione clandestina. Nella sua comunicazione, il trentunenne ricostruisce le dinamiche della conoscenza e l’evoluzione del rapporto. La donna è un’amica di suo cugino. “Ci siamo incontrati a una festa di famiglia”, esordisce l’uomo nella lettera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho una relazione con una donna che sta per sposare un altro, si aspetta che continuiamo a vederci anche dopo il matrimonio ma io mi sto innamorando”: la lettera all’esperta del Sun

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