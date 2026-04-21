Andrea Scanzi al Teatro Puccini con La sciagura

Dopo il grande successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020), Andrea Scanzi — autore e interprete teatrale dal 2011 — torna sul palco con lo spettacolo di satira politica: La sciagura – terza stagione.Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, Scanzi mette ora in scena la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Naturalmente Piano, Andrea Scanzi firma la direzione de Gli Incontri - Le ParoleUn viaggio civile tra musica e pensiero con Gratteri, Botteri, Foglietta, Iacchetti e Molinari. Sei dialoghi d’autore al tramonto (dalle 19.00), nei luoghi più suggestivi del festival, ovviamente acco ... lanazione.it

A maggio riprenderò anche E ti vengo a cercare, lo spettacolo dedicato a Franco Battiato con la partecipazione del maestro Gianluca Di Febo. Saremo a Prato, Teatro Il Garibaldi, 7 Maggio ore 21. Ultimi biglietti qui: https://www.ticketone.it/event/andrea-scanzi- facebook