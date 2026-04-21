Andrea Scanzi al Teatro Puccini con La sciagura

Da firenzetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020), Andrea Scanzi — autore e interprete teatrale dal 2011 — torna sul palco con lo spettacolo di satira politica: La sciagura – terza stagione.Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, Scanzi mette ora in scena la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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