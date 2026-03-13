Sul post di un giornalista del “Fatto” riguardante un imprevisto al comizio di Meloni, sono state lasciate minacce di morte indirizzate alla premier. La notizia è stata confermata da fonti di Fratelli d’Italia, che hanno condannato quanto accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle persone coinvolte o alle eventuali indagini in corso.

“Sotto questo post, in cui mostravo il piccolo imprevisto al comizio di Meloni, sono comparse minacce di morte alla premier. Ho segnalato i commenti e bloccato gli utenti: parole vergognose da cui prendo totalmente le distanze. Non c’è spazio per l’odio sulla mia bacheca”. Impeccabile la dichiarazione del giornalista del “ Fatto Quotidiano “, Giacomo Salvini, che ha rispedito al mittente i beceri impulsi di un suo follower su X che commentando l’intrusione di uno sconosciuto sul palco di Milano, dove la premier ieri si preparava a intervenire, aveva invitato a prendere atto della possibilità di poter fare del male alla Meloni, “spero che chi di dovere abbia Colt. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minacce di morte alla Meloni sotto il post di un giornalista del “Fatto”. La condanna di FdI

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