Il governo italiano ha annunciato nuove restrizioni sulle operazioni di Flotilla e sui migranti, con i partiti di destra che spingono per rafforzare le misure in vista delle prossime elezioni. La base dei partiti di destra ha espresso insoddisfazione, ritenendo insufficienti le azioni adottate. Nel frattempo, Italia e Germania si sono opposte a misure contro Israele, a differenza di altri paesi europei che hanno preso decisioni differenti.

Italia e Germania si erano opposte, a differenza del resto d’Europa, a intraprendere misure contro Israele. I due paesi europei, pur condannando gli eccessi subiti della Flotilla, (violenze, torture, con spari nell’assalto alle imbarcazioni) hanno mostrato una linea più cauta e filo-israeliana, rifiutando la sospensione degli accordi commerciali e sanzioni più drastiche verso Tel Aviv. Una prudenza già evidenziata nel mancato riconoscimento dello stato di Palestina proprio da parte di Roma e Berlino, (a differenza di 15 paesi Ue (più Norvegia, Regno Unito e Città del Vaticano). Intanto Paesi Bassi e Irlanda chiedono alla Ue un embargo dei prodotti degli insediamenti illegali in Cisgiordania (presenti in alcuni dei nostri supermercati). 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - FdI e Lega alzano il tiro su Flotilla e migranti per i voti, ma alla base non basta

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