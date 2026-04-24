Decreto sicurezza FdI risponde alle opposizioni intonando l’Inno di Mameli | loro si uniscono e si alzano in piedi ma la Lega resta seduta

Nella giornata di oggi, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Durante la discussione, i deputati di un partito di maggioranza hanno cantato l’Inno di Mameli, mentre alcuni membri dell’opposizione si sono uniti e si sono alzati in piedi. La Lega, invece, è rimasta seduta.

L’ Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Ddl Sicurezza con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto. La fase precedente al voto è stata caratterizzata da una contrapposizione canora tra gli schieramenti: i parlamentari delle opposizioni hanno intonato ‘Bella ciao’, seguiti dai deputati di Fratelli d’Italia che hanno risposto con l’Inno di Mameli. La maggioranza è stata seguita da tutto l’emiciclo, compresa l’opposizione, che si è alzata in piedi per cantare l’Inno. Seduti invece i deputati della Lega, insieme ai ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. I leghisti sono stati esortati dal deputato di Avs Bonelli ad alzarsi, ma hanno deciso di rimanere fermi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto sicurezza, FdI risponde alle opposizioni intonando l’Inno di Mameli: loro si uniscono e si alzano in piedi (ma la Lega resta seduta) Notizie correlate Leggi anche: La Camera approva il Decreto Sicurezza: la destra intona l’inno di Mameli e le opposizioni si uniscono Dl Sicurezza, deputati FdI intonano l'inno di Mameli: le opposizioni si accodanoPrima del voto finale del decreto Sicurezza alla Camera, passato con 162 sì e 102 no, i deputati di FdI hanno intonato l’inno d’Italia, sfidando così... Altri aggiornamenti Dl Sicurezza, deputati FdI intonano l'inno di Mameli: le opposizioni si accodanoDl Sicurezza, deputati FdI intonano l'inno di Mameli: le opposizioni si accodano ... msn.com La maggioranza intona l'Inno di Mameli, le opposizioni si uniscono: la Lega non cantaIn Aula, in occasione del voto sul decreto Sicurezza, le opposizioni hanno cantato 'Bella ciao' per ricordare il 25 aprile. youmedia.fanpage.it