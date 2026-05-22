Un potenziamento numerico senza precedenti. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Istinto spietato”, una nuova Evoluzione a pagamento che applica un clamoroso boost di +30 a quasi tutte le statistiche chiave del ruolo di mediano, prendendo come modello l’iconico Casemiro. Analizziamo costi, requisiti e i miglioramenti tecnici di questo sblocco. Nelle sfide più competitive di Ultimate Team, la figura del centrocampista difensivo davanti alla retroguardia è vitale. La nuova Evoluzione “Istinto spietato” permette di prendere una carta bronzo, argento o oro a basso rating e trasformarla istantaneamente in un top player assoluto da 93 OVR, blindando la metà campo sia in fase di impostazione che in quella di puro contenimento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “ISTINTO SPIETATO”: LA NUOVA EVO DA +30 DI RATING PER COSTRUIRE UN MEDIANO TOTALE (making the case)

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