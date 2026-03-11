Shakerati Podcast on the rocks Stefania Pirozzi Filippo Tortu e Fausto Desalu

Shakerati. Podcast on the Rocks è un programma condotto da Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu. In questa puntata, gli atleti condividono esperienze e pensieri in modo spontaneo, lontano dai riflettori e dalle formalità dello sport professionistico. L’obiettivo è offrire un racconto più umano e diretto, senza filtri o filoni narrativi predefiniti.

Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks è un incontro autentico, uno spazio in cui gli atleti smettono di essere personaggi pubblici e tornano a essere persone. Il format è tanto semplice quanto originale: due atleti, un tavolo, uno shaker. Nessuna scaletta prestabilita, nessun copione rigido, nessun cronometro a scandire i tempi. Le domande non arrivano dall’esterno, ma vengono pescate e mescolate direttamente dai protagonisti. Sono loro a “shakerare” la conversazione, scegliendo il ritmo e la direzione del dialogo. Lo sport rimane sullo sfondo. Al centro emergono le storie personali, le fragilità, le relazioni, le paure, le ossessioni e la quotidianità che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. 🔗 Leggi su Sportface.it

