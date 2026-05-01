Julien Alfred piazza la rasoiata a effetto | mondiale stagionale sui 200 che tempo Norman torna dopo 2 anni!

Julien Alfred ha stabilito il miglior tempo mondiale stagionale nei 200 metri con un crono di 21 secondi e qualche decimo. La gara si è svolta recentemente, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica. Nel frattempo, Norman è tornato a competere dopo due anni di assenza, segnando un ritorno importante nel panorama delle corse di velocità. Entrambi gli atleti sono protagonisti di un momento di grande attività nel mondo dell’atletica leggera.

Julien Alfred ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale dei 200 metri, correndo un superbo 21.86 al Mike Myers Stadium di Austin (Texas, USA) con 0,5 ms di vento a favore. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri ha piazzato una splendida sciabolata sul mezzo giro di pista, ritoccando di tre centesimi la world lead precedentemente detenuta dalla statunitense Gabby Thomas e siglando il secondo crono della carriera (il personale resta il 21.71 corso a Londra nel 2025). La velocista di St. Lucia ha fornito un chiaro segnale in occasione del suo debutto stagionale all’aperto, dopo che ai Mondiali Indoor si era dovuta inchinare sui 60 metri alla nostra Zaynab Dosso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Julien Alfred piazza la rasoiata a effetto: mondiale stagionale sui 200, che tempo. Norman torna dopo 2 anni! Notizie correlate Erik Cardoso firma il mondiale stagionale dei 100 dopo un’esplosione aerea: tempo sublime, poi la brutta notizia…Erik Cardoso ha affrontato un periodo molto complicato e difficile: dieci giorni fa si trovava a bordo di un aereo partito da San Paolo alla volta di... Leggi anche: Dosso da impazzire: prima italiana sotto i 7" sui 60 e mondiale stagionale indoor Contenuti e approfondimenti Si parla di: Zaynab Dosso: Ai World Relays non dovevo esserci, ma all’Italia non si dice di no. Alfred guardava ogni mio passo. Julien Alfred piazza la rasoiata a effetto: mondiale stagionale sui 200, che tempo. Norman torna dopo 2 anni!Julien Alfred ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale dei 200 metri, correndo un superbo 21.86 al Mike Myers Stadium di Austin (Texas, USA) ... oasport.it Julien Alfred è la nuova regina della velocità: arriva da Santa Lucia, l’isola dei Premi NobelLa caribica Julien Alfred è la donna più veloce al mondo sui 100 metri: ha vinto lei contro ogni pronostico la medaglia d’oro alle Olimpiadi sbaragliando con una facilità impressionante tutta la ... fanpage.it