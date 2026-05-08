Caso Garlasco la psicologa | Parlare da soli non deve allarmare via per scaricare ansia e stress

Dopo le registrazioni di soliloqui effettuate con un imputato nel corso delle indagini, un’esperta ha commentato che parlare da soli non rappresenta un segnale di problemi mentali. Ha precisato che questa abitudine, spesso presente in situazioni di ansia o stress, consiste semplicemente nel parlare ad alta voce senza implicazioni cliniche. La spiegazione viene fornita in relazione a un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione pubblica.

(Adnkronos) – Dopo il caso Garlasco, con i soliloqui di Andrea Sempio registrati dagli inquirenti in più occasioni, l'esperta Anna Maria Giannini spiega: "Il soliloquio non è una patologia: significa semplicemente parlare da soli ad alta voce". La direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma spiega all'Adnkronos Salute il significato psicologico di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il caso #Garlasco con la chiusura delle indagini a carico di Andrea #Sempio. Nelle carte i nuovi soliloqui che accuserebbero il 38enne, mentre crescono le speranze di #Stasi nella revisione. #Tg1 Roberta Ferrari x.com