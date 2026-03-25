La lavanda riduce davvero stress e ansia? Ecco la risposta

La lavanda è spesso associata al relax e al benessere, grazie alla sua presenza in sacchetti profumati e oli essenziali utilizzati per l’aromaterapia. Molti credono che questa pianta possa ridurre stress e ansia, ma le evidenze scientifiche in merito sono ancora in fase di studio. La tradizione popolare la indica come un rimedio naturale, anche se non ci sono prove definitive che confermino questa funzione.

Nella tradizione popolare, la lavanda è il simbolo per eccellenza del relax e del benessere. Dai sacchetti profumati agli oli essenziali per l’aromaterapia, viene considerata un potente alleato naturale contro ansia e stress. Ma funziona davvero o si tratta solo di suggestione? E come usarla per sfruttarne al meglio i benefici? Lavanda e benessere mentale: cosa dice la scienza. La lavanda è una delle piante più studiate per i suoi effetti benefici sul sistema nervoso. Molti dei suoi componenti attivi, come il linalolo e l’acetato di linalile, esercitano un’ azione calmante ma non sedativa sul cervello. In pratica, l’essenza aiuta a ridurre tensione e carico mentale senza compromettere concentrazione e vigilanza: fa sentire più leggeri, ma non apatici. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La lavanda riduce davvero stress e ansia? Ecco la risposta Articoli correlati Stress emotivo, la presenza degli altri riduce l’ansia (lo dice la scienza)Probabilmente hai presente almeno un momento della tua vita in cui ti sei resa conto di quanto pesi la solitudine davanti a una situazione difficile;... Tecnica 4-7-8, il metodo di respirazione che riduce ansia e stress in meno di un minutoQuattro secondi per inspirare, sette per trattenere il respiro, otto per espirare. Tutto quello che riguarda lavanda riduce Argomenti discussi: Rimedi della nonna contro la gravidanza: tra aceto, lavaggi, posizioni e salti, ecco cosa non funziona davvero; iPhone 17e, iPhone 16 o iPhone 17: quale conviene comprare davvero.