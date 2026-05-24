Nathan ha dichiarato che Catherine è disposta a collaborare per il benessere dei figli e in una lettera ai giudici ha scritto di non essere mai stato contrario ai medici. La famiglia si sta trasferendo in una casa fornita dal Comune, mentre si discute sulla riqualificazione della vecchia abitazione nel bosco. Sono giorni di passaggi importanti, con decisioni in corso sul futuro dell’abitazione e sulla gestione familiare.

Sono giorni cruciali per la famiglia Trevallion-Birmingham. Nathan e Catherine si stanno trasferendo nella casa messa a disposizione dal Comune, mentre si ragiona sul progetto di riqualificazione dell'abitazione nel bosco. La speranza è che presto i bambini potranno tornare dai loro genitori e che questa terribile esperienza vissuta dai piccoli e dagli adulti possa essere messa alle spalle. Stasera Nathan Trevallion sarà a Fuori dal coro, programma di ReteQuattro condotto da Mario Giordano, per fare il punto della situazione. Come si legge nel comunicato della trasmissione, nella serata di oggi – domenica 24 maggio – ci sarà l'intervista esclusiva a Nathan, e verranno trattati anche altri importanti argomenti, come i problemi legati all'integrazione (con la vicenda di Salim El Koudri) e il furto delle case. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, Nathan: "Catherine pronta a collaborare per il benessere dei bambini". E in una lettera ai giudici: "Mai contrari ai medici"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FAMIGLIA NEL BOSCO: LA RESA DEI TREVALLION, PRONTI A TORNARE IN AUSTRALIA

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, l'intervista di Nathan su Rete 4: "Catherine è pronta a collaborare per il bene dei nostri figli"Durante un’intervista su Rete 4, un padre ha affermato che la moglie, Catherine, è sempre stata lucida e ora è disposta a collaborare per il bene dei...

Famiglia nel bosco, la condizione dei bambini e gli effetti su Nathan e CatherineA Palmoli, in Contrada Mondola, la sera si fa strada tra pioggia e una leggera nebbia che si solleva dal bosco.

Temi più discussi: 1mattina News 2025/26 - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa - 20/05/2026 - Video; Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa di Palmoli: iniziato il trasferimento; Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine traslocano nella nuova casa offerta dal Comune: Hanno dormito lì; Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine aspettano i bambini nella nuova casa. Pillon: Piccoli passi di riavvicinamento con la stagione...

Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. Lo ha detto a 'Fuori dal coro' in onda stasera, Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco #ANSA x.com

Famiglia nel bosco: Pillon, Nathan e Catherine per bene e di gran cuore reddit

Famiglia nel bosco, Nathan: Catherine pronta a collaborare per il benessere dei bambini. E in una lettera ai giudici: Mai contrari ai mediciTra il trasferimento nella nuova casa, le visite controllate ai figli e l’attesa di poter tornare insieme, Nathan Trevallion rompe il silenzio al programma Fuori dal coro: Questa prova ci ha resi più ... ilgiornale.it

Famiglia nel bosco, la lettera dei genitori per i giudici: Abbiamo scelto l'Italia come Paese in cui crescere i nostri figliLa lettera di Catherine e Nathan ai giudici, in cui ricostruiscono il loro stile di vita e il loro modo di educare i figli. notizie.it