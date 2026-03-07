Famiglia nel bosco la lite tra Catherine e Nathan dopo l’allontanamento dei figli

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono coinvolti in una disputa dopo che i loro figli sono stati allontanati dalla famiglia nel bosco. La notizia ha portato a un aumento della tensione tra i due, che si sono trovati a discutere pubblicamente. La vicenda riguarda direttamente la famiglia e le modalità con cui sono stati gestiti gli spostamenti dei figli. La situazione si è evoluta in un confronto acceso tra i genitori.

La notizia dell'allontanamento dei figli ha fatto esplodere la tensione tra Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta Famiglia nel bosco. L'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, racconta il Corriere della Sera, ha riacceso le discussioni tra i coniugi, con divergenze sul modo di affrontare una vicenda che entrambi considerano dolorosa ma che interpretano in modo differente. Nelle ore successive alla comunicazione, avvenuta nella casa famiglia di Vasto, Catherine Birmingham è apparsa profondamente scossa dall'ordine di lasciare la struttura dove viveva con i figli dal novembre 2025, quando era stata sospesa la responsabilità genitoriale.