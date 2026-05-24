Il padre della famiglia nel bosco ha dichiarato che anche la moglie è disponibile a collaborare per risolvere la situazione. Lo ha affermato in un intervento pubblico, sottolineando la volontà di trovare un accordo. La famiglia vive in un'area boschiva, e la vicenda riguarda questioni legate alla custodia e alle condizioni di vita. Nessun dettaglio su eventuali sviluppi o decisioni giudiziarie è stato comunicato.

Torna a parlare Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta ‘ famiglia nel bosco ‘, e lo fa per spiegare che anche sua moglie Catherine è pronta a collaborare per trovare una soluzione alla delicata vicenda. “Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. È una persona piena di amore, sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima”. È un passaggio dell’intervista a Trevallion che andrà in onda questa sera a ‘Fuori dal coro’, condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. L’uomo ha raccontato di andare tutte le mattine dai tre figli alla casa famiglia a Vasto, “sei giorni alla settimana”, mentre la moglie Catherine “al momento ha due videochiamate a settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, il padre: “Mia moglie pronta a collaborare per il bene dei bambini”

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Famiglia nel bosco, intervista esclusiva a Nathan - 1mattina News 19/02/2026

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